Gilardino: “Nel secondo tempo partita a senso unico. Non avremo Nzola e Akinsanmiro per diverso tempo”

08/12/2025 | 18:14:55

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma: “Non siamo partiti benissimo i primi 15 minuti, c’era un po’ di tensione, ma il primo tempo è stato equilibrato. Avevo detto che la partita si sarebbe decisa dagli episodi e così è stato. Nel secondo tempo è stata una partita a senso unico, abbiamo fatto 47 cross e 13 tiri di cui due in porta. E’ evidente che negli ultimi metri ci sia margine di miglioramento. C’è grandissima amarezza e dispiacere ma dobbiamo pensare che tra quattro giorni abbiamo una partita fondamentale. Cerchiamo di migliorare dove possiamo per prepararci al massimo per questa sfida. Non avremo Nzola per parecchio tempo, così come Akinsnamiro che dopo Lecce salterà diversa partite. Determinazione e concretezza diventano determinanti per stare a questi livelli. Dovremo forzare ancora di più questo tipo di atteggiamento. Qual è l’aspetto che le è piaciuto di meno. Inizialmente siamo stati troppo prevedibili nel giro palla, dovevamo trovare più scaglionamento e più linee di passaggio. Sono partite che implicano anche questi tipi di aspetti mentali. E’ normale che dobbiamo crescere velocemente. Dobbiamo essere estremamente lucidi con le analisi. Voglio soprassedere sulle decisioni arbitrali, non si capisce la regola e come interpretarla quindi preferisco stare zitto”.

