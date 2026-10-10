Gilardino: “Lontani può diventare un grande interno di centrocampo. Sono arrabbiato per il terzo gol”

10/10/2026 | 20:28:55

Le parole di Gilardino a Dazn dopo la sconfitta con l’Inter: “Credo che abbiamo iniziato bene, c’è stata armonia, buon fraseggio, qualche pericolo creato. Quando commetti ingenuità a San Siro diventa tutto più difficile. Sono arrabbiato più per il terzo gol. Viste anche cose positive, lavoriamo da poco. Abbiamo cambiato un po’ di cose nel modo di lavorare e ci vorrà tempo. C’è da lavorare e siamo qua per questo. Lontani può diventare un grande interno di centrocampo, sa ritagliarsi quello spazio, ha spunto e può giocare in quelle zone. Davanti c’è tanta concorrenza, con giocatori con varie caratteristiche. Bernabé può fare diversi ruoli, è un ragazzo con grandi qualità, intelligente. L’ho provato da play, ma può occupare diverse posizioni. Sono 10 giorni che lavoriamo insieme, proviamo ad avere questo tipo di atteggiamento. Non è facile dare subito una fisionomia di squadra. Ho avuto buoni feedback, c’è ovviamente amarezza, ma la strada è quella. Dobbiamo crescere e capire i momenti della partita“

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