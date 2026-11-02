Gilardino: “Le sconfitte ci hanno forgiato. Fondamentale il secondo clean sheet. Lontani? Sposta gli equilibri”

02/11/2026 | 23:03:54

Alberto Gilardino analizza la vittoria esaltante in casa dell’Atalanta per 3-0 a DAZN: “Sono felice per la squadra perché ricercavamo la vittoria da diverse settimane. Le sconfitte ci hanno forgiato e venire a vincere in un campo difficilissimo non era semplice. Dopo i primi 10 minuti in cui abbiamo sofferto, poi ne siamo usciti bene. Il secondo clean sheet dopo pochi giorni è fondamentale, le vittorie si costruiscono anche sulla fase difensiva. Potevamo fare ancora meglio nelle ripartenze. Lontani? Ragazzo equilibrato e applicato. Indubbiamente negli ultimi 20/25 metri sposta gli equilibri. Avevamo necessità di venire a fare una partita così, con questa incoscienza. La squadra meritava una partita e un risultato del genere”.

Foto: X Parma