Gilardino: “La parola chiave deve essere continuità. A Bologna per vincere”

03/10/2025 | 16:22:55

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Il passaggio della società è stato molto chiaro e condivisibile. Noi non dobbiamo crearci alibi. Siamo concentrati sul Bologna. Ci siamo allenati in modo perfetto e vogliamo andare a Bologna per vincere”.

Chi sarà indisponibile? “Aebischer, Esteves, Stengs, e anche Denoon non recupera. Chi prenderà il posto di Aebischer? Quel ruolo lo può fare Marin, Hojholt e lo potrà fare anche Vural, anche se per il momento lo vedo più mezzala”.

Un commento sulla partita del Bologna in Coppa e che partita si aspetta? “La cosa fondamentale per noi sarà la continuità. Dobbiamo essere continui all’interno della gara per cercare i punti e il gol. Questo è l’aspetto determinante”.

Dove può giocare Cuadrado? “Juan è un giocatore che ti mette sempre in difficoltà nelle scelte. E’ uno che può cambiare le partite in corso, ci penso sempre a questo. Lo vedo più laterale ma può fare il trequartista o la mezzala offensiva. Con i cinque cambi le sostituzioni sono fondamentali”.

Uno dei problemi è il tiro da fuori… “Ci siamo allenati molto proprio su questo aspetto durante la settimana”.

Nzola come sta? “Può giocare dall’inizio, ha preso solo una botta e sta bene”.

Foto: Instagram Pisa