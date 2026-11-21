Gilardino: “Il rumore della sconfitta è pesante, soprattutto quando prendi cinque gol. Noi poco cinici? Purtroppo Svilar ha fatto dei miracoli”

21/11/2026 | 21:40:02

Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro la Roma. Queste le sue parole:

“Il risultato finale lascia l’amaro in bocca, anche dispiacere da parte di tutti, dei ragazzi in primis, li ho salutati a fine partita e il rumore della sconfitta è pesante, soprattutto quando prendi cinque gol. Mi sento di dirgli bravi per i 68 minuti da squadra forte per intensità, attenzione e approccio, anche per le situazioni create. Siamo andati a riprendere la partita, poi l’abbiamo compromessa con errori individuali. Se manca del cinismo? Purtroppo Svilar ha fatto dei miracoli. Noi dobbiamo crescere e migliorare negli ultimi metri come apporto offensivo e attacco. Dobbiamo essere più cattivi”.

Foto: X Parma