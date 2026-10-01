Gilardino: “Il Parma è una grande opportunità, emozionante tornare qui. Ho trovato massima disponibilità”

01/10/2026 | 15:49:16

Alberto Gilardino si è presentato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Parma: “Sono stato allenato da tanti allenatori, loro due sono stati importanti per me. Ho cercato di rubare qualcosa da ognuno, ma quando si è in prima persona le caratteristiche di quello che vuoi trasmettere sono personali. Anche i principi di gioco sono singolari. C’è grande emozione nel trovarmi qua oggi: ringrazio la proprietà e i dirigenti per l’opportunità. Sono carico e voglioso di trasmettere le emozioni negli allenamenti. Il mio passato a Parma è una dote che porto dietro: ci sono sentimenti, passione, senso di appartenenza, ma a oggi devo essere un maestro d’orchestra. Torno qua in un’altra veste. Oggi ho fatto il quarto allenamento, conosco i giocatori, c’è qualche nazionale fuori. Ho trovato una squadra che mi ha dato disponibilità, intraprendenza nel campo e voglia di misurarsi. Questo come inizio è fondamentale, poi io dovrò mettere mattone dopo mattone per migliorare insieme. Questo è il mantra: tutti insieme: società, dirigenti, staff, squadra e tifosi. Dobbiamo migliorarci insieme e solo così arriveranno prestazioni e risultati”.

foto x parma