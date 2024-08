Gilardino: “Il gol è linfa vitale per un attaccante. Contento per Pinamonti”

Alberto Gilardino ha parlato dopo la vittoria del Genoa in casa del Monza.

Queste le sue parole: “Sono contento per Pinamonti, è arrivato ed ha segnato. Questo per gli attaccanti è linfa vitale che li fa rendere al massimo. Durante il primo cooling break della partita gli ho dato alcuni consigli difensivi». «Tre punti? Sono contento per Andrea e per la squadra”.

Foto: Instagram Gilardino