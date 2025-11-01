Gilardino: “Ho ampia scelta per il Torino. Ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni”

01/11/2025 | 15:37:54

Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, però c’è la volontà e la determinazione da parte dei ragazzi, la consapevolezza dopo la gara con la Lazio per la continuità di prestazioni e di risultati. Ho ampi margini di scelta, negli undici titolari e chi dovrà dare un contributo a partita in corso. Devo però ancora fare delle valutazioni definitive”.

foto sito pisa