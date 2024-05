Gilardino: “Gudmundsson sarà a disposizione”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, prepara la partita in casa contro il Sassuolo: “Quello che abbiamo dimostrato in questi mesi è stato qualcosa di importante. E’ stata ed è una squadra responsabile la nostra. Mi piace definirla così perché le ultime prestazioni in questo periodo è stata da squadra responsabile. Servirà una squadra ordinata per fare una partita concreta. Il Sassuolo è una squadra che ha delle qualità tecniche, in mezzo al campo ha giocatori che sanno giocare a calcio, davanti hanno giocatori come Lauriente, Defrel e Pinamonti fisici e di gamba. La squadra nei singoli ha un’identità ben precisa. Bani, Vitinha, Messias e Malinovskyi non recupereranno. Albert ha smaltito il problema influenzale, sarà a disposizione. Dobbiamo valutare Bohinen”.

Foto: Instagram Gilardino