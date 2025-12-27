Gilardino: “Guardando la classifica rimaniamo perplessi. Meriteremmo dei punti in più”

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato a Sky dopo la sconfitta con la Juventus: “Stasera bisogna dire bravi ai miei ragazzi e alla squadra per come ha interpretato la partita, con tante difficoltà perché non è un alibi, comunque avevamo fuori diversi giocatori. Però devo esaltare di più quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati stasera per quanto riguarda la gara siamo stati bravi in tutte le fasi, sia in fase difensiva con linee corte strette e quando c’è stata la possibilità di ripartire o di creare presupposti come all’inizio del secondo tempo ci è mancato forse un pizzico di buona sorte in più. Poi è normale che le qualità individuali della Juventus sono venute fuori e purtroppo torniamo a casa con zero punti. Però continuo a dire che sono orgoglioso di questa squadra di questi ragazzi per quello che mi danno, per quello che vedo quotidianamente e quindi non dobbiamo mollare di 1 centimetro. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e continuare a lavorare, come stiamo facendo. Guardando la classifica oggi si può essere un po’ perplessi, però abbiamo dimostrato di poter fare partite di un certo tipo. Sicuramente qualche punto in più potremmo avercelo, dobbiamo tirare fuori ancora di più il meglio da questa squadra. Stasera Moreo e Tramoni hanno lavorato bene, si sono sacrificati tantissimo ma hanno caratteristiche differenti da una prima punta d’area di rigore. Parlo con il direttore Corrado quotidianamente, se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra cogliendo qualche opportunità lo faremo. Ho già utilizzato tanti giovani perché danno energia. Giusto dargli tempi e modi adatti, ma sono molto propenso a questo tipo di situazioni, anche in passato ho fatto esordire molti giovani e se ci sarà la possibilità lo farò anche qui a Pisa”.

Foto: Instagram Pisa