Gilardino: “Giocherà Leali, out De Winter. Siamo migliorati sotto il profilo della consapevolezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna: “Colgo l’occasione per fare i complimenti a mister Gasperini e all’Atalanta per quello che hanno fatto. E’ qualcosa di straordinario. Sono felice per il mister perché la sua perseveranza nel lavoro, la testardaggine nell’ottenere il miglioramento dei giocatori e della squadra ha fatto sì che, alla lunga, tornasse tutto. E’ il giusto premio per un grande allenatore e per una società che è rimasta a quei livelli per otto-nove anni. Ha lavorato, costruito ed è migliorata, ha venduto ed è migliorata ancora. La stessa direzione del Bologna. E’ 10 anni che hanno permesso di crescere, sbagliare, maturare e migliorare. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Thiago ha fatto un lavoro eccellente”.

Su Leali: “Domani giocherà Leali perché è stato un fantastico secondo. E’ stato un compagno di avventura di Martinez, stessa cosa per Sommariva. Loro due sono stati gli artefici per il miglioramento di Martinez”.

Sulla crescita: “Sono cresciuto grazie alla quotidianità, alla continua comunicazione con il mio staff. Sono cresciuto con i miei ragazzi, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto, parlo come squadra, un netto miglioramento sotto il profilo della consapevolezza, dell’autostima e della fiducia. Abbiamo avuto una maturità importante che è quella che dobbiamo continuare a coltivare per migliorarci sempre”.

Su Messias: “Junior non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ha strappi incredibili e in quell’occasione lo abbiamo utilizzato da esterno. Ci sono valutazioni in tal senso per quel ruolo perchè sappiamo che loro, con Ndoye, Orsolini o Saelemaekers, sono forti nell’uno contro uno. Junior verrà in panchina e sarà con la squadra. Perdiamo De Winter per un problemino. Speriamo non sia nulla di grave. Per il resto stanno tutti bene, farò delle valutazioni su chi è rientrato dall’infortunio perché non tutti hanno i novanta minuti nelle gambe. Bisogna essere molto lucidi e molto attenti”.

Infine: “Sto facendo delle valutazioni, ho fatto girare molti giocatori negli allenamenti. La volontà è chiudere in maniera positiva davanti al nostro pubblico. Conto su chi giocherà e anche in chi entrerà. Conto su tutta la squadra e chi ha giocato meno dovrà farsi trovare pronti mentre chi ha dato continuità di prestazione dovrà darne ancora”.

