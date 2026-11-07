Gilardino: “Giocare 90 minuti in dieci non è semplice. Romero? Ha una lussazione alla spalla, speriamo recuperi il prima possibile”

07/11/2026 | 21:46:57

Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa con il Bologna. Queste le sue parole:

“L’espulsione di Ndiaye? Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l’atteggiamento è questo, sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto occasione incredibile con Touré. Abbiamo riaperto la partita e con un pizzico di fortuna la partita poteva cambiare. Le condizioni di Romero? Ha un problema alla spalla, una lussazione. Non so i tempi di recupero, speriamo recuperi il prima possibile. Dipende da quello che senti, è molto doloroso”.

Foto: X Parma