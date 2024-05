Gilardino: “Felice di esser entrato nei cuori dei genoani”

Il tecnico rossoblù ha parlato così durante la conferenza stampa: “Mi fa enormemente piacere essere entrato nei cuori dei genoani. Ho già espresso i sentimenti per questi colori, per questa piazza e per il nostro popolo. Abbiamo creato questo attaccamento alla squadra da parte della gente con il lavoro sul campo, questa è una cosa concreta. La voglia di saper soffrire, giocare a calcio e di saper proporre. E’ questa la cosa in cui la gente si rispecchia”.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino