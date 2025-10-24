Gilardino: “E’ sempre emozionante tornare a San Siro. Vogliamo fare male al Milan”

24/10/2025 | 20:35:33

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Milan: “Tornare qua è sempre emozionante per quello che è stato nella mia carriera da giocatore. Stasera torno in altre vesti, conosco le difficoltà della gara, ma allo stesso tempo vogliamo fare una partita di personalità. Conosciamo le qualità del Milan in questo momento e anche l’attitudine che gli ha dato Allegri. Vogliamo starci dentro la gara e fare bene. Per supportare i tre attaccanti ci sarà bisogno di sacrificio da parte di tutti. Bisognerà soffrire ma anche avere coraggio nel proporre e andare nella metà campo avversaria per provare a fare male”.

Foto: Instagram Pisa