Gilardino: “Dybala ha cambiato la partita. Sconfitta da analizzare, ci sono cose positive”

30/08/2025 | 23:45:10

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Roma.

Queste le sue parole: “Cosa manca per tenere l’intensità dei primi minuti? La fotografia della partita è molto chiara, per intensità e gioco. Siamo stati corti nei reparti, abbiamo creato due palle gol nitide, non è mai facile creare certe situazioni contro la Roma. Siamo stati molto bravi, inizio secondo tempo abbiamo perso campo e siamo calati, la qualità della Roma è venuta fuori con Soulé e Dybala. Hanno dato un apporto molto importante. Ci siamo risvegliati nel 75′, fatto un ottimo finale di partita, dispiace non averla ripresa. Quando si perde si rosica, pensavamo di prendere un risultato positivo. Ma dobbiamo ripartire da ciò”.

Grande prestazione di Meister. Quanto vi può dare? “Se può crescere ancora? Deve. Per età e prestanza fisica, a livello tecnico e sotto porta. Ci sono margini di miglioramento importanti per questo giocatore. Sono qui per migliorare Meister e tutti i ragazzi. Dopo e con la sosta continueremo a lavorare per migliorare però sono soddisfatto della sua prova, come quella di tutti”.

Vostra squadra molto fisica. Riuscirai a mettere insieme la qualità arrivata dal mercato? “Sì, la volontà è proprio questa. Abbiamo delle buone opzioni anche con i nuovi arrivati che portano qualità. Stengs può giocare laterale, dentro il campo, Laurren è forse più seconda punta, bravo ad attaccare la profondità. Nzola, Meister… sarà compito mio provare e trovare l’assetto tattico giusto. Sarà fondamentale. Anche cambiando qualcosina. Sono valutazioni che faremo in queste due settimane. Cuadrado e Nzola in queste due settimane si sono allenati ma non sono al 100%, così avranno modo di allinearsi con i loro compagni per ripartire in casa con l’Udinese al top”.

Albiol l’ha chiamato? “No. È un nome come ne sono usciti tanti altri. Devo pensare a quelli che hanno giocato stasera, Caracciolo, Canestrelli. Vediamo nelle prossime 24 ore dove si può migliorare, c’è massimo confronto con la società”.

Foto: sito Pisa