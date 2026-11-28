Gilardino: “Dopo il primo gol c’è stata la stessa sensazione avvertita contro la Roma. Non possiamo sfilacciarci così”

28/11/2026 | 17:27:01

Alberto Gilardino commenta la netta sconfitta contro il Frosinone in conferenza stampa: “Abbiamo giocato un discreto primo tempo in cui siamo rimasti in gara e abbiamo lavorato sulle seconde palle e sulle transizioni. Dopo il primo gol c’è stata la sensazione come contro la Roma di aver abbandonato la partita. Mi prendo le responsabilità come è giusto che sia ma nello stesso tempo dobbiamo voltar pagina anche psicologicamente. Nel primo tempo siamo riusciti a contenere i loro singoli e creare anche qualcosa mentre nella ripresa hanno alzato i giri del motore e dopo il gol si sono anche liberati mentalmente. Il nostro obiettivo è troppo importante per sfilacciarci in questo modo”.

Foto: X Parma