Gilardino: “Dobbiamo essere bravi a riattaccare subito l’interruttore. Con il Sassuolo dovremo farci trovare pronti a livello di atteggiamento”

23/11/2025 | 13:25:37

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match con il Sassuolo. Queste le sue parole:

“La vittoria sulla Cremonese? Sono stati punti voluti fortemente, abbiamo sofferto e poi goduto nel finale. I ragazzi sono stati bravi a raccogliere, cosa che ci era mancata nelle sfide precedenti pur dando segnali importanti. Il lavoro di questi giorni? Le soste sono sempre particolari, per noi è arrivata nel momento migliore perché arrivavamo da 5 risultati utili consecutivi. Dobbiamo essere bravi a riattaccare subito l’interruttore, a livello emotivo e di presenza in campo. Tanti ragazzi sono stati in Nazionale, ma chi è rimasto ha lavorato molto bene. Valuterò le condizioni generali per poi fare delle valutazioni lunedì sera. Il Sassuolo? Per quello che sta dimostrando, sta facendo ottime cose. E’ una squadra con qualità, con giocatori abituati alla categoria. Grosso ha vinto il campionato e quest’anno sta facendo molto bene, ha dato identità e DNA alla squadra. Ci saranno insidie e lo sappiamo, noi dovremo farci trovare pronti a livello di atteggiamento”.

Foto: Instagram Pisa