Gilardino: “Deluso dal risultato. Ma la prestazione è stata ottimale”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto delle valutazioni questi giorni e in settimana, abbiamo lavorato su un altro modulo, da quando sono arrivato ho sempre pensato che la squadra dovesse essere flessibile. Stasera abbiamo fatto una buona gara sul profilo della costruzione, abbiamo fatto buone ripartenze e sono contento della prestazione dei ragazzi. C’è stato atteggiamento e prestazione, è la cosa fondamentale anche se siamo delusi”.

Sulla Coppa Italia: “Non voglio entrare in merito in queste situazioni, quello che si vede in Inghilterra è appassionante. In Serie B ci sono tanti tecnici bravi, il movimento sta crescendo, abbiamo De Rossi, Inzaghi, Grosso. È un campionato competitivo, ci sono squadre attrezzate che stanno facendo investimenti importanti. Siamo tra queste squadre che ha un obiettivo importante per dare continuità alle prestazioni, abbiamo affrontato il match nel modo migliore, ma ora pensiamo alla gara interna con il Venezia”.

Ha avuto le risposte che si aspettava da chi ha giocato meno?

“Sì, avevo fatto delle valutazioni in merito, ho messo dentro Coda e Badelj e sono contento per l’atteggiamento mostrato. Chi è entrato anche ha dato il proprio contributo”.

Foto: twitter Genoa