Gilardino: “Cuadrado, Denoon e Stengs non ci saranno con il Parma. Sappiamo cosa fare”

07/12/2025 | 21:50:19

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza alla vigilia del Parma: “Akinsanmiro, Vural, Lusuardi ed Esteves verranno con noi in ritiro. Cuadrado, Denoon e Stengs invece non ci saranno. Voglio pensare a noi stessi come gruppo squadra, senza vedere i risultati delle altre squadre e la classifica. All’interno della partita di domani ci sono tante sfumature, dovremo essere molto presenti all’interno della partita. Io credo che questi tipi di partite si risolvano sui dettagli e mantenendo un’attenzione altissima. Bernabé, Pellegrino e Cutrone sono giocatori molto importanti. Il Parma ha grande esperienza anche dietro e giocatori di qualità sulle fasce. Sappiamo cosa vogliamo fare”.

foto sito pisa