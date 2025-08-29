Gilardino: “Contento dei nuovi acquisti, Stengs sarà convocato. Lorran non è a disposizione”

29/08/2025 | 13:58:46

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Roma: “E’ una squadra forte, sia nei singoli che nel gruppo, con in più il valore aggiunto di un grande allenatore come Gasperini e noi dovremo cercare di ribattere colpo su colpo come già fatto domenica scorsa a Bergamo. Sono contento per i nuovi acquisti, con Stengs che si è già allenato con la squadra e dovrà logicamente ambientarsi, ma è un giocatore di grande qualità che può ricoprire più ruoli: da centrocampista offensivo ad esterno ed anche seconda punta. Lorran non è ancora arrivato e pertanto non l’ho a disposizione, personalmente l’ho visto solo in video e aspetto di verificare le grandi prospettive che gli sono riconosciute. Stengs si è allenato solo due giorni e sarà tra i convocati. Per quanto concerne il mercato, parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, per cui non posso dire nulla su Albiol, come dell’eventuale partenza di Calabresi, del quale posso solo garantire che si tratta di un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione per come si allena durante la settimana”.

Foto: Instagram Pisa