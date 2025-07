Gilardino conferma: “Stiamo seguendo calciatori come Simeone e Zerbin”

20/07/2025 | 17:05:37

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato a Sky Sport dal ritiro dei toscani: “Per il mio arrivo qui c’è stata una forte volontà della società. Siamo entrati subito in simbiosi per quanto riguarda gli obiettivi stagionali e quello finale la salvezza che dobbiamo raggiungere con tutti”. Gilardino ha parlato anche di mercato: “Le valutazioni che stiamo e sto facendo sono queste: stiamo valutando prototipi di calciatori come Simeone e come Zerbin”. Abbiamo spiegato qualche giorno fa quanto siano complicate le due operazioni, soprattutto quella che porta a Simeone.

FOTO: Instagram Gilardino