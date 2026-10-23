Gilardino carica la squadra: “Ho fiducia nei miei ragazzi. Con la Lazio saremo pronti”

23/10/2026 | 10:52:39

Alberto Gilardino presenta Lazio-Parma, sfida in programma domani contro la prima in classifica. Il tecnico gialloblù torna sul momento della squadra dopo la sconfitta contro il Torino, sottolineando la necessità di ritrovare fiducia, mentalità e continuità. Il confronto con il gruppo è già avvenuto e l’allenatore si aspetta una risposta sul campo.”Sappiamo di aver deluso le aspettative dei tifosi. Ci siamo confrontati, sappiamo quello che dobbiamo fare e sappiamo il nostro obiettivo. E avendolo chiaro dobbiamo portarlo in campo in partita fin dall’inizio sotto tutti i punti di vista, soprattutto mentalmente. Dobbiamo essere collegati da subito. Ho dei ragazzi che ascoltano, che apprendono, mi sono confrontato con loro in modo onesto e sono convinto che domani metteremo in campo questo aspetto”.Gilardino fa il punto anche sulle condizioni della rosa e sulla concorrenza nei diversi ruoli, compreso quello del portiere. “I ragazzi sono tutti disponibili tranne Nicolussi, Almqvist ed Elphege. Ho diversi dubbi in diversi ruoli. C’è diversa concorrenza, anche in porta. Questo serve a tenere alto il livello alto”.Il tecnico spiega inoltre il lavoro svolto dal suo arrivo e la necessità di avere pazienza nel percorso di crescita. “Sappiamo che il cambiamento non è immediato: da quando sono arrivato ho cambiato qualcosa nel lavoro fisico e sotto l’aspetto tecnico-tParma, Gilardino carica la squadra: «Ho fiducia nei miei ragazzi. Domani siamo pronti»attico. L’anno scorso lavoravano in un certo modo, con caratteristiche di giocatori diverse. La mia rosa è valida, ho dei giocatori forti e sto cercando di indirizzare il percorso lavorativo in un certo modo. Ci vuole tempo”.Sulla sfida contro la Lazio, Gilardino riconosce il momento positivo degli avversari e si sofferma anche sul percorso di Gattuso. “Sappiamo di affrontare una squadra in salute, in un momento positivo. Faccio i complimenti a Gattuso che si merita questo percorso dopo un periodo di difficoltà con la Nazionale. Sono felice per lui. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci e parlare”.Il Parma ha analizzato anche i primi 25 minuti della gara precedente, con l’obiettivo di correggere gli aspetti che non hanno funzionato. “I primi 25 minuti sono stati analizzati sotto vari aspetti, domani conterà l’atteggiamento, la disciplina che dovremo portare in campo a inizio gara. Ho fiducia nei miei ragazzi: la partita sarà difficile ma siamo pronti”.

Foto: x Parma