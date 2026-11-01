Gilardino: “Affronteremo una squadra con grandi individualità. Nicolussi? Valuterò nelle prossime ore il suo utilizzo”

01/11/2026 | 10:46:02

Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Affronteremo una squadra con grandi individualità. Hanno cambiato guida tecnica e modo di pensare e lavorare. Incontrare l’Atalanta rappresenta sempre una gara di grande difficoltà, ma noi siamo pronti. Se ho tutti a disposizione? Ho tutti disponibili. Tutti si sono allenati e stanno bene. Nicolussi? Sta bene e lo vedo bene. È un giocatore importante per la squadra. Valuterò nelle prossime ore il suo utilizzo. La prestazione di Troilo e se lo preferisco a Diego Carlos? Stiamo lavorando. Nel reparto difensivo devono essere bravi a lavorare in tutte le zone, anche sul piede debole. L’altra sera hanno lavorato bene. Diego Carlos arriva da un percorso dove ha lavorato molto da solo, ha fatto un percorso per rincorrere la sua forma migliore. Adesso lo vedo molto bene per come si sta allenando. Sta crescendo di condizione. Sia la società sia io sia la squadra puntiamo su di lui”.

Foto: X Parma