Gilardino: “Abbiamo stappato la bottiglia. Siamo stati cinici al momento giusto”

07/11/2025 | 23:25:51

Alberto Gilardino ha commentato a Sky Sport la vittoria del Pisa contro la Cremonese: “Abbiamo stappato la bottiglia, come si dice. Avevamo fortemente bisogno di questi tre punti, è un regalo per i ragazzi, che se lo sono meritati con impegno, volontà e dedizione. Non solo stasera, è da luglio che se lo meritano. Così come i nostri tifosi, che hanno continuato a incitarci. Una vittoria per tutti. Mi piace fare in modo che siano tutti importanti. Devono sentirsi così. A Torino ne avevo cambiati 7 rispetto a prima, stasera tanti complimenti a chi è subentrato. Sono stati decisivi. L’aspetto mentale è importante. Ieri avevo detto che stasera avremmo dovuto giocare con il fuoo dentro, e così è stato. In realtà fu così anche a Torino e a San Siro col Milan. Abbiamo sfidato un avversario di qualità, ostico, che ci ha messo in difficoltà in più situazioni, specie con Vazquez. Il mio Pisa ha voglia di migliorarsi e ascolta, ed è fondamentale. Siamo stati cinici nel momento giusto della partita”.

foto sito pisa