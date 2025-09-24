Gilardino: “Abbiamo la giusta mentalità per andare a fare una partita seria”

24/09/2025 | 19:12:16

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino in Coppa Italia: “Ci siamo preparati nel modo migliore e ci sarà la possibilità anche di vedere ragazzi che hanno giocato poco nell’ultimo periodo, o non l’hanno fatto. Potranno mettersi in mostra. C’è la giusta mentalità per andare a Torino a fare una partita concreta e cercare di passare il turno. Questa la volontà mia e della squadra”.

Che Torino si aspetta? Quanto spazio avranno le riserve? Prosegue e conclude il tecnico del Pisa: “Di sicuro chi ha avuto minor minutaggio troverà spazio. Mi aspetto un Torino forte, sono arrivati giocatori importanti dal mercato e hanno un allenatore molto bravo. Come struttura è una squadra forte e fisica, con giocatori di qualità tecnica. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e spirito delle ultime partite, provando a proporre quando possibile e creare i presupposti per mettere in difficoltà il Toro”.

Foto: sito Pisa