Gila: “Teniamo alla Conference, vogliamo passare il turno. Poi penseremo alla Roma”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste, Mario Gila, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida contro l’AZ Alkmaar, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League: “Nella gara di andata siamo stati poco cattivi in campo, stasera dovremo sfruttare le occasioni che avremo perché affrontiamo un avversario contro cui possiamo ottenere il passaggio del turno. Personalmente giocare in una competizione europea è importante perché posso aiutare la squadra. Teniamo molto a questa competizione, quella di oggi è una gara importante. Noi nel corso di tutta la settimana pensiamo sia al match di oggi che al derby, vogliamo passare il turno e fare bene domenica. Adesso però pensiamo solamente a stasera”.

Foto: Instagram Gila