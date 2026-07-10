Gila: “Sono molto contento, devo ripagare la fiducia del Milan. Ho parlato con Amorim”

10/07/2026 | 22:11:41

Mario Gila, da poche ore difensore del Milan, ha parlato a Sky della nuova esperienza in rossonero.

Le sue parole: “Sono molto contento. Il Milan ha fatto un grande sacrificio, bisogna ripagarlo”.

Cosa ti aspetti da questa avventura? “Di fare tantissime cose buone. Con la squadra che abbiamo le faremo”.

Hai parlato con Amorim? “Sì, ho parlato con lui e sono molto contento di condividere lo spogliatoio con lui”.

Vuoi fare un saluto ai tifosi? “Un saluto molto forte, forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno”.

Foto: sito Milan