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Gila, sembra un addio: “Ho dato tutto per la Lazio”

24/05/2026 | 14:43:26

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Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha pubblicato una lettera sul proprio profilo Instagram indirizzata al club biancoceleste, che sembra indicare un possibile addio. Queste le sue parole:
“Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.
Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici.
Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo.
E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio Pedro. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante”.
Il difensore centrale ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è al centro del mercato con diversi club interessati.
Foto: Instagram personale