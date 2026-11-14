Gila: “Quella del calciatore è una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Osservo Modric per migliorare”

14/11/2026 | 18:37:04

Il difensore del Milan, Mario Gila, ha parlato ai canali ufficiali del club all’interno del programma “The Chamber”. Queste le sue parole:

“Prima ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili, quindi il modo in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo. Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Se ho usato il confronto con i giocatori intorno a me per migliorare? Sì, ecco, questo è strettamente legato alla fiducia in se stessi. Quando una persona crede in se stessa e ha quella sicurezza, impara ad apprezzare quello che riceve dagli altri. Se invece sei una persona che non ha molta fiducia in se stessa, magari provi invidia per gli altri e così non riesci a cogliere quello che l’altra persona può insegnarti, anche solo osservandola. E questo l’ho capito quando ho cominciato a raggiungere un equilibrio interiore, a concentrarmi di più sul presente. Per esempio, adesso abbiamo Luka Modric in squadra e lo osservo molto: guardo come si comporta, la sua umiltà, il modo in cui gestisce le situazioni. E queste cose riesci ad apprezzarle quando stai bene con te stesso”.

Foto: Instagram Gila