Gila: “Quando sei al Milan devi pensare solo a vincere. Modric? Ci aiuterà tanto”

17/08/2026 | 22:42:50

Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato a Sky Sport racconta le sue sensazioni dopo l’arrivo nel club rossonero.

Le sue parole: “Amorim vuole la difesa alta, sicuramente è più rischioso e difficile, però dai alla squadra la possibilità di recuperare i palloni in una zona più alta del campo. È un modo di giocare molto più propositivo offensivamente. L’anno scorso il Milan aveva uno stile di gioco diverso, difendeva con il blocco basso, adesso in difesa dovremo giocare al millimetro, dovremo essere molto precisi perché altrimenti gli avversari arrivano in porta. Per le mie caratteristiche è ottimo, spero di aiutare la squadra”.

Mario Gila ha parlato anche di obiettivi: “A me piace la mentalità di vincere tutto. Mi piace vincere le amichevoli, in allenamento, mi piace vincere tutto. Sono contento perché, se entra in tutti noi questa mentalità, questa voglia di andare a vincere partita dopo partita in campionato e in Europa League, riusciremo a fare cose molto positive e alla fine della stagione dare una soddisfazione ai tifosi”.

Infine, conclude con un elogio a Luka Modric: “È speciale, io l’ho vissuto quando ero più piccolo. Sono stato con lui al Real Madrid, anche se l’ho vissuto poco, però lo guardavi come un riferimento. Vedevi che era un giocatore da ammirare, da osservare. Ritrovarmi qua con lui qua è stato un segno del destino. Mi piace parlare con lui, conoscerlo e imparare da lui. Sono sicuro che con la sua mentalità mi farà migliorare tantissimo come giocatore”.

Foto: sito Milan