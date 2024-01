Gila: “Non mi aspettavo questo spazio. Voglio dare tutto per dimostrare di essere un titolare”

Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro il Lecce: “Vittoria molto importante, stiamo avendo una buona continuità. Dobbiamo avere pazienza, continuare a fare quello che stiamo facendo per vincere anche le partite più difficili come questa e il derby. Se mi aspettavo questo spazio? Sinceramente no, sono stato paziente, sapevo che l’opportunità sarebbe arrivata. Voglio dare tutto per dimostrare che posso essere un titolare di questa squadra”.

Su ciò che ha fatto la differenza: “Siamo stati sempre molto attivi mentalmente, sapevamo che era una settimana difficile. Psicologicamente ci siamo fatti trovare punti per continuare a coltivare l’obiettivo Champions”.

Infine, sulla Supercoppa: “Molto bella, possiamo fare una grande Supercoppa. Dobbiamo dare il cento per cento”.

Foto: Instagram Gila