Gila: “Mi hanno cercato Inter e Napoli, ma provare a vincere con il Milan sarebbe una soddisfazione maggiore”

03/10/2026 | 18:36:36

Mario Gila, una delle note più positive dell’inizio di stagione del Milan, ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Le sue parole.

Sulla scelta di andare al Milan: “C’erano diverse squadre come Napoli e Inter, ho scelto il Milan perché è una squadra che quando ti chiama, che ha una storia così importante, è difficile dire di no. Magari altri club sono in un momento più soddisfacente, ma aiutare il Milan a tornare a vincere è un qualcosa che non puoi trovare altrove. Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è stato ad un livello come l’Inter o il Napoli. Ma giocare per una squadra così e cercare di far vincere sarebbe una soddisfazione molto più bella che giocare in una squadra che sta vincendo già adesso”.

Su Amorim: “Amorim è un allenatore che trasmette grinta, è aggressivo sulla pressione. È un allenatore moderno, adatto al calcio europeo. Siamo all’inizio del progetto, c’è bisogno di tempo ma i risultati verranno. È un allenatore tosto, ma ha la tranquillità di sapere che siamo all’inizio di un progetto. Ha intenzioni e idee giustissime. Siamo contenti di averlo in squadra”.

Sulla sua importanza in squadra: “Non sono così determinante. Cerco di aiutare. Con la Lazio prendiamo due gol sulla mia parte. Magari faccio belle partite, posso aiutare tanto la squadra, ma non penso che ci sia un giocatore così determinante nel calcio eccetto un Pallone d’Oro”.

Sui 90 minuti mai completati nella prima parte di stagione: “Nelle prime partite non ci sono riuscito al massimo, venivo da un infortunio e non riuscivo a finire le partite. Ora posso stare dentro e aiutare la squadra”.

Foto: Sito Milan