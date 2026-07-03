Gila, l’avanzata a vuoto di Giuntoli. E il contropiede del Milan

03/07/2026 | 23:45:38

L’Atalanta ha sognato a lungo Mario Gila, aveva trovato un accordo con la Lazio. Ma alla fine per Cristiano Giuntoli è stata, quasi sicuramente, un’avanzata a vuoto. Perché Gila gli ha sbattuto la porta in faccia, chi lo assiste non ha aperto perché evidentemente l’aspirazione era quella di giocare la Champions League. E così quando il Milan è uscito allo scoperto, dopo averlo seguito a lungo diversi mesi fa, ha bruciato la concorrenza proponendo un ingaggio importante. La Lazio aveva accettato 22 più 3 milioni dall’Atalanta, può darsi anche che ottenga qualcosa di più, ma il contropiede rossonero è stato immediato e decisivo.

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