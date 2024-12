Mario Gila, difensore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Lecce.

Queste le sue parole: “Siamo stati umili. Per me la Lazio gioca ogni partita allo stesso modo. Delle volte capita come con l’Inter di subire 6 gol, oggi è arrivato il gol nel finale e la squadra è stata umile. Avevamo pressione per la gara con l’Inter, ma contenti per la vittoria”.