Gila: “La Lazio ti fa vivere emozioni mai provate prima. Vorrei essere ricordato come Nesta”

Mario Gila ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della SS Lazio, anticipando la sfida di domenica sera contro il Bologna.

Sulla gara col Bologna: “Sarà una partita difficile. Le gare dopo la sosta sono sempre insidiose, dovremo essere concentrati sulla partita, con il pensiero di conquistare i tre punti. La squadra di Italiano ha molte qualità, come testimonia il rendimento dello scorso campionato. Ora non hanno ottenuto gli stessi risultati ma il loro stile di gioco può crearci tanti problemi. Sarà fondamentale mantenere la stessa grinta delle ultime partite, lottando fino all’ultimo. Ci aspettano avversari non facili, avremo bisogno di tutti. Servirà unione, cercando di mantenere sempre il nostro stile di gioco. Solo così potranno arrivare ancora risultati importanti”.

Sulla Lazio: “C’è un sentimento di appartenenza, la Lazio ti fa vivere emozioni mai provate prima, dubito che un altro club riesca a regalartele. Sono contento di essere qua”.

Prospettive future: “Vorrei essere ricordato dalla gente come Nesta. Segnare un’epoca, seppure con uno stile diverso. Mi rimane in testa sempre lui, è arrivato alla Lazio da bambino ed è andato via da uomo. Tutto il mondo lo rispetta e lo ama”.

Foto: Instagram Gila