Gila esce per infortunio in Celtic-Milan: problema alla coscia destra

25/07/2026 | 17:47:17

Milan in allerta per Mario Gila: il centrale spagnolo, entrato all’intervallo dell’amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al minuto 68 della partita per quello che sembra un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto Amorim ha subito dato spazio al classe 2008 Vladimirov. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nel post partita, Gila era entrato bene in partita ma è stato subito frenato da un guaio fisico la cui entità è tutta da chiarire e seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

foto x milan