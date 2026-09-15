Gila: “Da bambino sognavo grandi traguardi. Vogliamo vincere l’Europa League”

15/09/2026 | 11:24:06

Il difensore del Milan Mario Gila ha parlato ai canali UEFA: “Sono molto felice perché, da bambino, sogni di raggiungere traguardi come questo. È difficile immaginare di arrivare così in alto nel calcio. Sono orgoglioso di tutto il lavoro che ho fatto e del sostegno ricevuto lungo il percorso. Ora non vedo l’ora di dimostrare quello che posso fare, aiutare la squadra e, soprattutto, ottenere grandi risultati qui. Amorim? È un allenatore che chiede molto alla squadra e ai giocatori e penso possa portare tante cose positive. Lo vediamo nelle nostre partite: vogliamo essere aggressivi, vincere e recuperare il pallone nella trequarti offensiva. Inoltre è molto vicino ai giocatori, e questo è importante. Giocare con una linea molto alta è difficile. Europa League? È molto importante, perché dobbiamo farlo con ogni torneo a cui partecipiamo. Siamo in Europa League e dobbiamo essere totalmente concentrati sul vincerla”.

foto x milan