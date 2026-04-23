Gil Marin: “Il calcio è molto più di 90 minuti in campo. Attorno allo sport si è creata una vera e propria industria”

23/04/2026 | 14:00:59

L’ad dell’Atletico Madrid, Gil Marin, è intervenuto durante l’evento “The Forum” tenutosi allo stadio Metropolitano. Queste le sue parole:

“Quando Apollo ha deciso di investire nell’Atlético, dopo aver investito in altri club, c’era senza dubbio un motivo, ovvero il cambiamento strutturale del nostro settore e l’importanza che i fondi di investimento gli attribuiscono come settore strategico. Il calcio è molto più di 90 minuti in campo. Sta entrando in una fase completamente nuova e non saremo in grado di definirla da soli, ma attraverso club, istituzioni, giocatori, marchi, piattaforme e società di intrattenimento. Oggi, attorno allo sport si è creata una vera e propria industria, e ci stiamo spostando verso un’industria dell’intrattenimento. Non si tratta solo di calcio; si tratta di tutto ciò che ruota attorno a una squadra e a uno stadio. Il suo vero impatto inizia molto prima della partita e continua molto dopo. Comprende anche l’istruzione, la cultura, l’occupazione e la tecnologia”.

Foto: sito Atletico Madrid