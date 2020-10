Gigio cinque anni dopo: il 25 ottobre 2015 l’esordio in A con il Milan

Sono passati già cinque anni, era il 25 ottobre del 2015, da quando Gianluigi Donnarumma si è impossessato della maglia da titolare del Milan diventando un punto di riferimento per il club rossonero nonostante le frizioni degli ultimi anni. Lanciato a sorpresa tra i titolari da Sinisa Mihajlovic in un Milan-Sassuolo a San Siro, Gigio – come viene ormai chiamato dai tifosi – è diventato il numero 1 indiscusso prendendosi col tempo anche la maglia della Nazionale Italiana dopo aver ringraziato il lavoro svolto da Gigi Buffon. Sedici anni, otto mesi e sei giorni e non sentirli. Con il serbo che non ha avuto paura e nonostante due portieri di rilievo internazionale come Diego Lopez e Abbiati, ecco che nella formazione iniziale spunta questo giovanissimo Donnarumma che il giorno prima era comodamente seduto tra i banchi di scuola vista la giovanissima età. Da quel giorno per il Milan e per il calcio italiano è nata una nuova favola, con Donnarumma emozionato e incredulo: “Sinisa me lo disse il giorno prima. Ero emozionato e teso, ma è stato fantastico fare l’esordio. Mi chiese se avessi paura di giocare, risposi di no. Ero pronto e motivato a giocare.”

🧤 #OnThisDay in 2015: @gigiodonna1 9⃣9⃣ A Rossoneri debut that would mark the beginning of a long adventure 🔝 Cinque anni fa l'esordio ufficiale nel Milan di un giovanissimo Gigio 🔝

#SempreMilan pic.twitter.com/Gxz7CO7wP3 — AC Milan (@acmilan) October 25, 2020

Foto: twitter Milan