Giggs: “Van Gaal? Al primo incontro mi tirò un pugno allo stomaco”

Curioso siparietto quello raccontato da Ryan Giggs nell’intervista con Jamie Carragher per “Greatest Game”. L’ex stella del Manchester United ha raccontato del primo incontro con il tecnico van Gaal: “Sono andato a trovare il mister in albergo, mi ha squadrato, ha detto che ero in buona forma e mi ha dato un pugno. E’ stato così il primo incontro con Van Gaal. E’ stato strano e duro, non sapevo come reagire. Avrei potuto colpirlo ma poi avrei perso il mio lavoro. Era un allenatore dominante ma si è sempre preso cura di tutti. Lui era davvero una brava persona, ma solo un po’ eccentrica”.

Foto: daily star