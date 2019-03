Ryan Giggs replica a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese nelle scorse ore aveva accusato gli ex allievi di Sir Alex Ferguson di criticare troppo spesso in tv la compagine di Solskjaer e Pogba. La risposta del gallese non si è fatta attendere: “Noi abbiamo giocato più di 2000 partite insieme, ma sicuramente lui ne sa di più…”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Foto: sito ufficiale Manchester United