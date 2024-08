“Gibilterra è spagnola”. L’Uefa squalifica per un turno Morata e Rodri

La UEFA ha deciso di comminare una giornata di squalifica ad Álvaro Morata e Rodri Hernández a causa dei loro cori durante la celebrazione per la vittoria degli Europei della Spagna. I due salteranno la gara di Nations League contro la Serbia (5 settembre). La UEFA aveva aperto un fascicolo contro i due giocatori della Nazionale spagnola facendo riferimento all’articolo 55 del Regolamento Disciplinare: Morata e Rodri erano stati accusati di cattiva condotta per aver intonato un coro contro Gibilterra (“Gibilterra è Spagnola”).

E proprio la Federazione di Gibilterra si è detta soddisfatta della decisione della UEFA riguardo ai due nazionali spagnoli. “La Federcalcio di Gibilterra accoglie con favore la decisione della UEFA di imporre una squalifica per una partita ai giocatori della nazionale spagnola Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) e Álvaro Morata a seguito di una denuncia che abbiamo presentato. La sanzione è legata ai loro cori offensivi e provocatori contro Gibilterra durante i festeggiamenti dopo la vittoria della Spagna a Euro 2024″.

Foto: Instagram Morata