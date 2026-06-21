Giappone poker alla Tunisia. Curaçao pari a reti bianche con l’Ecuador

21/06/2026 | 09:49:38

La partita 1000 della storia dei Mondiali finisce con un 4-0 in favore del Giappone, alla Tunisia il cambio in panchina non giova sul piano del gioco. Kamada, Ueda due volte e ITO valgono i tre punti e il secondo posto del girone, in attesa della sfida con la Svezia. Curacao nella sua seconda gara sistema la difesa e riesce a mantenere la porta inviolata contro l’Ecuador. Nel gruppo E solo la Germania ha già strappato il pass per le fasi finali e l’ultima giornata sarà decisiva, con tre squadre in due punti che lotteranno per il passaggio del turno.

Foto: X World Cup