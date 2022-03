Giappone e Arabia Saudita qualificate al Mondiale, Australia condannata ai playoff

La vittoria ottenuta per due reti a zero dal Giappone in quel di Sidney permette alla formazione nipponica di strappare il pass per il prossimo mondiale, condannando invece l’Australia al terzo posto e dunque ai playoff. Grazie alla sconfitta di quest’ultima Nazionale ottiene il biglietto per il Qatar prima ancora di scendere in campo l’Arabia Saudita, che blinda il secondo posto nel gruppo B.

Salgono dunque a cinque le formazioni asiatiche qualificate: oltre al Qatar paese ospitante ed a Giappone e Arabia Saudita ci sono anche Iran e Corea del Sud.

Foto: sito ufficiale AFC