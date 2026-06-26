Giappone ai sedicesimi. Esulta la Serie A con Nagatomo e Suzuki

26/06/2026 | 10:18:56

Il Giappone affronterà il Brasile ai sedicesimi, in una sfida tra le più interessanti fino ad ora del torneo, in campo tra gli asiatici anche un pezzo di Italia, con l’ex Inter Nagatomo e il portiere del Parma Suzuki. Ecco le parole del difensore, in estasi per il passaggio del turno: “Che emozione. Dopo la delusione della Coppa del Mondo in Qatar, sono venuto qui per vivere questo momento. Anche se ho avuto poco tempo a disposizione, ho sentito un entusiasmo autentico e un orgoglio immenso. Puntiamo ad arrivare in fondo al torneo, quindi dobbiamo vincere indipendentemente dall’avversario che affronteremo”. Mentre queste la parole dell’estremo difensore ducale ad NHK: “Il primo tempo è stato molto equilibrato. Nel secondo abbiamo sofferto. L’importante era subire il meno possibile e non perdere, per conquistare almeno un punto. Arrivare alla sfida contro il Brasile mantenendo questa striscia di imbattibilità è sicuramente un aspetto positivo”.

Foto: X Nagatomo