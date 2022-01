Giannitti (Ds Perugia): “Bianchimano e Sounas hanno molte richieste in Serie C”

Il direttore sportivo del Perugia Marco Giannitti ha parlato di mercato in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Sul mercato non c’è un ruolo specifico dove agire, il gruppo ha dimostrato di essere coeso e all’altezza della situazione, i ragazzi lo hanno dimostrato con i fatti, quindi non ci sono reparti sotto osservazione: al netto delle uscite, comunque, vedremo di fare qualcosina. Chi andrà via? Bianchimano e Sounas, giocatori per noi fondamentali lo scorso anno, hanno molte richieste in Serie C, e con i loro entourage stanno definendo la soluzione più giusta per loro. Gyabuaa? Per noi è un giocatore del Perugia, poi se qualcuno è scontento e vuole più minutaggio vedremo: ma per ora non vedo nessuno infelice. Sul fronte entrate poi siamo in attesa, ma non abbiamo necessità impellenti, alla fine il mercato non è solo la sessione in sé, ma anche il patrimonializzare una squadra: da quando sono arriva io un anno e mezzo fa, dopo l’annata drastica della retrocessione, abbiamo iniziato un nuovo percorso, fatto per costruire qualcosa”