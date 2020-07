Gianni Mura per anni minacciato di morte, fermato questa mattina lo stalker

E’ stato fermato questa mattina a Verona, un uomo di 47 anni originario di Cles in provincia di Trento, colpevole di aver minacciato ed estorto oltre 60 mila euro a Gianni Mura, il giornalista scomparso lo scorso marzo. Francesco Gaspari, l’uomo che ha tenuto in scacco il famoso giornalista sportivo è stato arrestato con l’accusa di estorsione dopo aver minacciato Mura di uccidergli la moglie. L’indagine partita da una denuncia della moglie di Mura dopo aver appreso da uno stretto collaboratore del marito l’esistenza dell’uomo. In due anni l’uomo è riuscito a sottrargli migliaia di euro con minacce pesanti: “Forse ammazzerò solo tua moglie – si legge nel messaggio dello stalker – così capirai cosa significa la sofferenza. Fossi in te mi prenderei in parola”. La corrispondenza è uscita dopo la morte di Mura con il collaboratore che vista la vicinanza con il giornalista è riuscito ad entrare nella casella personale delle è-mail di Mura. “Sappi che non ho paura della galera – continua l’uomo – o delle denunce. Mio padre, ucciso dai trafficanti della camorra, è stato in prigione per una trentina d’anni. Ergo, io non ho la minima paura di andarci. Potrei diventare a brevissimo una feroce belva selvatica in grado di fare di tutto, letteralmente di tutto”.

Foto: wikipedia Mura