Gianni Di Marzio riposi in pace: una vita spesa per il calcio

È morto a 82 anni Gianni Di Marzio, una vita spesa per il calcio. Una breve carriera da calciatore, quindi la scelta di andare in panchina e di avviare una carriera che avrebbe permesso diverse tappe significative. Allenatore storico e giovanissimo del Napoli, poi direttore generale, osservatore, talent scout. Quel famoso blitz per segnalare Maradona, un rapporto fraterno con Diego, intensi momenti vissuti in panchina con Cosenza, Catanzaro, Lecce, Castellammare di Stabia, Padova, Palermo, Catania, Genoa e Brindisi. L’allenatore che aveva un rapporto diretto con la gente e che la trascinava con le sue intuizioni. Le sue missioni in giro per il mondo, alla ricerca sempre del particolare che permettesse di scoprire pregi e difetti di qualsiasi talento. Alla famiglia Di Marzio le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

FOTO: twitter rai sport