Giannetti saluta l’Udinese: “Grazie Udinese, per avermi aperto le porte dell’Europa”

14/08/2025 | 20:15:48

Lautaro Giannetti ha salutato l’Udinese con un post sui social: “Oggi devo dire addio e chiudere un periodo della mia vita che ricorderò per sempre. Sono arrivato in questo club a 30 anni, vivendo la mia prima esperienza in Europa. Era un sogno che inseguivo da tempo e trovare un posto come questo ha reso tutto più gratificante. Fin dal primo giorno, ho incontrato un gruppo di persone incredibili: compagni di squadra, staff tecnico, dipendenti del club… tutti mi hanno fatto sentire parte della squadra e mi hanno offerto il loro supporto in ogni momento. Ai tifosi, grazie per l’affetto, per avermi sostenuto in ogni partita e per avermi fatto sentire di difendere qualcosa di più di una semplice maglia. Rappresentare questi colori è stato un onore e una responsabilità che ho portato avanti con impegno e rispetto. Me ne vado con insegnamenti che mi hanno fatto crescere come giocatore e come persona, con amicizie che so dureranno per sempre e con l’orgoglio di aver dato tutto me stesso ogni volta che sono sceso in campo. Grazie, Udinese, per avermi aperto le porte dell’Europa e per avermi dato l’opportunità di vivere questo capitolo davvero speciale della mia carriera. Grazie mille”.

Foto: sito Udinese