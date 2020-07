GIANMARCO CANGIANO, LA MAGIC BOX DEL BOLOGNA PRONTA A PRENDERSI LA SERIE A

Non solo Musa Juwara: infatti, nelle scorse settimane, un altro brillante talento del Bologna ha fatto il suo debutto in Serie A. Si tratta di Gianmarco Cangiano, esterno sinistro che, nella Primavera felsinea, proprio insieme al gambiano, forma una coppia affiatatissima e formidabile. Il primo passo di Cangiano fra i grandi è arrivato lo scorso 22 giugno quando, al minuto ’82 della sfida contro la Juventus, è subentrato al posto di Sansone. Situazione, che si è ripetuta pochi giorni dopo contro la Sampdoria, quando ha permesso di rifiatare a Rodrigo Palacio, e che, molto probabilmente, si ripeterà diverse volte da qui al termine della stagione.

Classe 2001, figlio di Salvatore – ex-calciatore di Serie C e D, l’anno scorso è stato il miglior marcatore italiano della sua età. Nato a Napoli, è cresciuto calcisticamente in Sicilia, con la maglia del Ragusa: lì, notato da Bruno Conti, viene portato immediatamente nel settore giovanile della Roma, dove si fa tutta la trafila fino alla Primavera. Proprio sotto la guida di Alberto De Rossi, ha disputato 39 gare ufficiali tra Coppa, Campionato e Youth League, collezionando 15 reti e 9 assist. Numeri che, la scorsa estate, hanno convinto il Bologna ad acquistarlo per 1,5 milioni di Euro. Anche in Emilia, la sinfonia non cambia: 19 presenze, 8 gol e 5 assist con la squadra Primavera. Numeri che convincono Sinisa Mihajlovic a convocarlo in prima squadra.